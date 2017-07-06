Заявление бывшего президента Украины Виктора Януковича о том, что он хотел бы возвращения Крыма Киеву, вызвало удивление у экспертов, опрошенных «Известиями», поскольку принадлежит человеку, получившему в России политическое убежище, но может расцениваться и как попытка вернуть власть.

«Все эти заявления вызывают удивление, поскольку Янукович получил убежище в России и по-прежнему отстаивает украинский Крым. В данном случае непонятна позиция России по этому вопросу — от этого зависят и последствия этих заявлений. Понятно, что Янукович надеется вернуться в президентское кресло или к власти на Украине, но здесь снова непонятна позиция России», — заявил политолог Павел Святенков.

У бывшего президента Украины нет даже теоретических шансов на возвращение власти, сказал «Известиям» директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Это ни на что не влияет. В любом случае никаких шансов, даже теоретических, нет, стопроцентный ноль. Он не пользуется поддержкой даже тех людей, которые против нынешней власти», — отметил эксперт.

Заявления Януковича не имеют веса ни на Украине, ни за ее пределами, солидарен директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. По его словам, бывшему украинскому президенту позволили остаться на территории России и предоставили статус политического беженца, понимая степень остервенения на его родине и физические угрозы; но это человек, который допустил гражданскую войну и утрату государственных территорий.

«Ровно так и стоит относиться к его заявлениям — больше никогда Янукович ни в какую политику не вернется, ни на Украине, ни где-либо еще. Это пожилой человек, который вызывает жалость, даже не отыгранная карта. Он и его заявления не имеют какого-либо веса ни на родине, ни где-либо еще», — заключил Мартынов.