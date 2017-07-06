Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп смогут обменяться мнениями и понять истинные подходы друг друга к двусторонним отношениям на первой личной встрече, которая состоится в Гамбурге в пятницу. Такое мнение высказал в четверг официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, у Кремля по-прежнему нет понимания, чего ждут Соединенные Штаты в двусторонних отношениях от российской стороны.

Напомним, госсекретарь США Рекс Тиллерсон ранее заявил, что в Вашингтоне не могут сказать точно, каковы намерения РФ в отношении США.

«Это такая взаимность, о которой в данном случае можно только сожалеть», — прокомментировал высказывание главы американского внешнеполитического ведомства пресс-секретарь президента России.

По словам Пескова, все ждут первой встречи лидеров обеих стран, где они лично смогут обменяться своими мыслями по наиболее актуальным вопросам.

«Это будет возможность познакомиться и понять все-таки истинный подход каждого из них по отношению к двусторонним отношениям, а не тот подход, который транслируется средствами массовой информации», — цитирует представителя Кремля «Федеральное агентство новостей».