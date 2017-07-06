На автовокзале в сирийском городе Хама прогремел взрыв. Его совершил террорист-смертник, сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на местные СМИ. Ранее сообщалось, что теракт произошел на автовокзале на остановке, где автобусы отправляются в город Масьяф.

По предварительным данным, взрыв унес жизни двоих человек, девять мирных граждан ранены.

Источник рассказал СМИ, что террориста пытались задержать сначала на входе в автовокзал. Однако ему удалось убежать и достичь места, откуда автобусы отправляются в Масьяф. Там он привел в действие взрывное устройство, закрепленное на его теле.