На днях Генпрокуратура совместно с общественным фондом «Мир молодежи» запустила проект «Новый взгляд. Прокуратура против коррупции». Это всероссийский конкурс социальной рекламы, ориентированный на молодежную аудиторию. На первый взгляд это вполне стандартное мероприятие, направленное на укрепление общественной нетерпимости к коррупции. На самом деле мы преследуем более конкретную цель — хотим показать работающую модель противодействия коррупции.

Это не первый молодежный конкурс с антикоррупционной тематикой. Но такого рода проекты обычно направлены на привлечение внимания молодежи к коррупции как явлению в нашей повседневной жизни. И результаты таких конкурсов показывают, что молодое поколение прекрасно понимает, что коррупция — это зло, которое в самых разных формах проявляется практически во всех сферах жизни. Каждый из нас может оказаться едва ли не каждый день в провокационной ситуации. Тем не менее недостаточно просто привлечь внимание и сказать молодому человеку: всё зависит от твоего правильного выбора, борьба с коррупцией начинается с тебя. Бесспорно, чисто там, где не мусорят. Но и свалки, согласитесь, кто-то должен разгребать, в том числе хорошо спрятанные и вроде никому не мешающие. И для этого необходима хорошо организованная, эффективная система.

Именно поэтому мы предложили молодежи поработать с темой «Прокуратура против коррупции», чтобы от общих рассуждений направить творческий потенциал ребят в конструктив. Показать, как устроен механизм борьбы с коррупцией в стране, как он совершенствуется, в том числе в условиях международного сотрудничества, насколько он эффективен. Органы прокуратуры — очень серьезное звено в государственной программе противодействия коррупции. Прокуроры наделены исключительными полномочиями по надзору за исполнением законов, защите интересов государства и гражданина в этой сфере. Участникам проекта в силу специфики конкурса потребуется в этом разобраться.

Например, конкурсанту недостаточно показать в ролике чиновника-казнокрада. Хорошо бы объяснить зрителю, что существует контроль за крупными расходами государственных и муниципальных служащих. В случае выявления фактов незаконно приобретенного имущества, в частности, на не подтвержденные доходы, оно изымается в пользу государства.

К слову, в прошлом году по фактам вскрытых преступлений добровольно возмещен ущерб на сумму около 2,5 млрд рублей и приняты меры по взысканию на сумму свыше 33 млрд. Более того, в проработке находятся поправки в закон, которые продлят период контроля за расходами чиновников и их близких родственников еще на несколько лет после увольнения со службы. Сегодня некоторые предприимчивые госслужащие, предчувствуя приближение наказания, спешно увольняются, сохраняя при этом незаконно нажитое. Кроме того, незаконные активы также выводятся в зону иностранной юрисдикции.

Прокуроры также ведут работу по возврату незаконно выведенных капиталов. Всего на этот момент органами прокуратуры заблокировано нелегальных денежных средств и приобретенного на них имущества за рубежом на сумму почти €1 млрд. Чтобы повысить эффективность этой работы, в Совет при президенте по противодействию коррупции внесено предложение о наделении Генпрокуратуры полномочиями координатора всех российских ведомств по выявлению, аресту и возврату капиталов, выведенных за границу в результате преступлений коррупционной направленности.

Конфликт интересов, нарушение процедуры публичных заказов, материальная и нематериальная взятка, любая другая форма проявления коррупции вне зависимости от того, с каким направлением решит работать конкурсант, — мы рассчитываем прежде всего на глубокий, комплексный подход к материалу. Мы со своей стороны готовы оказать консультационную поддержку. Молодой человек сам убедится, а следовательно, убедит и своего зрителя в том, что борьба с коррупцией в стране ведется, причем принципиальная. Вот тогда установка: «Борьба с коррупцией начинается с тебя, сделай правильный выбор» действительно начнет работать. Человек увидит результат, узнает алгоритм противодействия и поверит в то, что от него на самом деле многое зависит в этом процессе.

А граждане получат много интересных творческих работ, лучшие из которых станут самостоятельными эффективными инструментами в борьбе с коррупцией в формате социальной рекламы.

Автор — официальный представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции