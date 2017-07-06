Нехватка солнца и тепла привела к началу листопада в Сыктывкаре в начале июля. Жители встревожены происходящим и обсуждают аномалию в соцсетях. Улицы города завалены зелеными листьями.

Как пояснили в лаборатории геоботаники и сравнительной флористики Института биологии Коми Научного центра УрО РАН, в условиях нетипичного лета деревьям не хватает ресурсов для фотосинтеза, поэтому они сбрасывают листву. Еще одной причиной листопада могут стать различные грибковые заболевания растений, передает ИА «Комиинформ».