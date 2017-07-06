Мультфильмы и видеоблог со Ждуном появятся в России. Об этом сообщил музыкальный продюсер, президент компании CD Land Юрий Цейтлин.

Именно его компания приобрела авторские права на использование бренда «Ждун» в РФ и СНГ у создавшей скульптуру Ждуна голландской художницы Маргрит ван Брифорт, сообщает агентство городских новостей «Москва». По словам Цейтлина, образ Ждуна будет лицензироваться крупным компаниям для производства товаров народного потребления — например, посуды, игрушек и канцелярии, а также рекламы и мультипликационного сериала со Ждуном в главной роли. Кроме того, популярный у молодежи персонаж будет вести свой видеоблог.

«Также несколько футбольных организаций признали Ждуна альтернативным футбольным символом чемпионата мира по футболу 2018 года, символом болельщиков, и он вместе с ними будет ждать правильных голов», — цитирует Цейтлина сетевое издание m24.ru.

В России производственное объединение «Гжель» уже запустило производство глиняных Ждунов. В подмосковном варианте персонаж изображен в переднике и с чайником в руках.