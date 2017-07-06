Новгородские ученые извлекли звуки из древнего музыкального инструмента — свистульки в форме динозавра, которую обнаружили ранее во время раскопок в Старой Руссе.

Для того чтобы древняя находка зазвучала, специалисты восстановили его утраченные элементы с помощью пластилина, сообщает «Новгород.ру».

Напомним, зооморфная свистулька была найдена в слоях XVIII–XVII века на раскопе, расположенном на Соборной площади в Старой Руссе. Фигурка диковинного животного с длинной шеей, ошейником и коротенькими ножками хорошо сохранилась, однако часть морды отколота.

В интернете находка археологов уже вызвала широкое обсуждение. Есть предположения, что это животное похоже на птицу. Некоторые уверены, что фигура напоминает ластоногого, горлицу и динозавра. В интернете существо назвали древним Ждуном.