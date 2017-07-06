Девушка из поселка Поросозеро в Сувояровском районе Карелии 3 июня спасла тонущего 12-летнего мальчика.

Полина Островская спасла жизнь 12-летнего мальчика Ромы. Во время отдыха девушка не растерялась и бросилась в воду, чтобы вытащить ребенка на берег. Как сообщает ИА «Карелinform», девушка оказала мальчику первую экстренную помощь и помогла доставить в больницу.

Ребенок прибыл в медучреждение в тяжелом состоянии. По словам врача, его спасло чудо. Сейчас он проходит курс лечения. Жители Карелии в социальной сети выразили благодарность Полине Островской. Как выяснилось, она ученица 11 класса.