Компания «Роснефть» настаивает на сохранении обеспечительных мер в отношении АФК «Система» по иску на 170,6 млрд рублей для избежания дальнейших убытков.

Об этом заявил представитель «Роснефти» в суде, где рассматривается ходатайство АФК «Система» об отмене ареста имущества.

Напомним, суд по ходатайству «Роснефти» и «Башнефти» наложил арест на принадлежащие АФК «Система» 31,76% акций телекоммуникационной компании МТС, 100% акций сети клиник «Медси» и 90,47% акций Башкирской электросетевой компании (БЭСК).