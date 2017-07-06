СК РФ по Татарстану начал проверку по факту нападения в Нурлатском районе республики быка на двух пьяных грибников, в результате чего погиб один человек.

По данным следствия, супружеская пара из села Якушкино пошла собирать грибы в район деревни Караульная гора. Отмечается, что оба грибника находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Неподалеку от них пастух перегонял через реку стадо коров, в этот момент на людей по неустановленным причинам набросился бык.

«Получив несовместимые с жизнью травмы, мужчина скончался на месте, женщина госпитализирована с множественными переломами ребер», — приводит сообщение СК ProKazan.ru.

По факту нападения быка и гибели мужчины начата доследственная проверка.