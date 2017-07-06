Президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

«Продолжен обмен мнениями по актуальным вопросам российско-израильского сотрудничества. В контексте совместных усилий в борьбе с международным терроризмом обсуждалась проблематика ближневосточного урегулирования и ситуация в Сирии», — сообщили в Кремле.

Как отмечается в сообщении, разговор состоялся по инициативе израильской стороны.