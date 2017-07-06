В отношении руководства одного из техникумов Архангельска возбуждено уголовное дело за незаконную передачу территории учреждения под точки общепита. По предварительным данным, отношение к незаконной деятельности может иметь бывший директор Инна Лаврова.

В результате прокурорской проверки были выявлены факты неправомерного использования помещений, принадлежащих техникуму. Так, незаконная сдача в аренду территории учреждения принесла руководству доход в размере около 100 тыс. рублей, сообщает News29.Ru.

По словам местных жителей, в небольшой пристройке к техникуму по вечерам проводились свадьбы, юбилеи и корпоративы. Есть основания полагать, что суммы доходов от незаконной деятельности руководства могут выше заявленных.