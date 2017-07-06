Жители Томска и Томской области остались без электричества в результате взрыва на электроподстанции в Томске. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Инцидент произошел в четверг, 6 июля, около 13:30 на Энергетической улице. В результате взрыва в воздух поднялся огненный столб, оставляющий после себя черные следы. По предварительным данным, сообщает телеканал «360», причиной взрыва могло послужить короткое замыкание, в результате чего взорвались резервуары с маслом. В результате ЧП никто не пострадал, но порядка 150 тыс. человек остались без света — в основном это жители микрорайона Каштак. Также, как сообщает РЕН ТВ, обесточены район Черемошники, Иркутский тракт, улицы Лазо и Ивана Черных.

На месте ЧП работает энергетики и пожарные МЧС РФ. Электроснабжение обещают восстановить в ближайшее время. Причины случившегося установит специально комиссия.