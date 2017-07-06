Тигрица Аза, проживающая в Большереченском зоопарке в Омске, родила троих детенышей, сообщила представитель зоопарка Наталья Болотова. По ее словам, многодетная мать пока никому не показывает малышей, поэтому определить их пол пока не представляется возможным.

В ближайшее время руководство зоопарка оповестит посетителей о том, когда можно будет посмотреть на детенышей тигрицы, сообщает РИА «Омск-информ».

Большереченский зоопарк располагается в Омской области в пойме речки Большая неподалеку от места ее впадения в Иртыш. В нем содержится более 200 видов и более 2 тыс. животных со всего света, из них около 50 видов занесены в Красные книги Международного союза охраны природы и РФ.