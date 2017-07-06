Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров написал заявление об уходе с поста по собственному желанию, передает в среду «РИА Новости» со ссылкой на источник в аппарате палаты. По данным агентства, Совфед рассмотрит его заявление 12 июня.

«Озеров написал заявление по собственному желанию, 11 июля его рассмотрит Совет палаты, вынесут на 12 (июля)», - сообщил собеседник «РИА Новости».

Начиная с 1996 года Озеров представляет в Совете Федерации законодательное собрание Хабаровского края. С 2001 года сенатор руководит комитетом СФ по обороне и безопасности.