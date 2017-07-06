В пятницу астронавты Международной космической станции запустят спутники Bird. Эти спутники были созданы при участии Ганы, Монголии, Нигерии и Бангладеш.

Спутники запускаются по командам с Земли. Астронавты на МКС сначала установят контейнеры со спутниками.

После этого платформа с контейнерами выносится через шлюзовую камеру, где при помощи японского дистанционного манипулятора переведется в положение для запуска, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее сообщалось, что астронавты летом этого года могут запустить с борта МКС около 50 малых спутников. На минувшей недели с борта МКС было запущено 17 таких спутников.