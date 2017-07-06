Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать по просьбе журналиста слова президента США Дональда Трампа о «вмешательстве РФ» в американские выборы и призвал сотрудника СМИ внимательнее изучить заявление главы Белого дома.

В ходе визита в Польшу Трамп заявил, что вмешательство в выборы в США могла осуществить как Россия, так и любая другая страна. Пескова же спросили, как он прокомментирует заявление Трампа о «вмешательстве России в выборы».

«Неправильная постановка вопроса, прочитайте заявление Трампа. Равно как и возможность, что это могли быть другие страны. Чувствуйте нюансы», — ответил Песков.

Напомним, Трамп и ранее заявлял, что не считает Россию однозначно причастной к вмешательству в выборы президента США, так как хакерские атаки, о которых заявляют в Вашингтоне, могла осуществить и другая страна. В то же время Трамп был возмущен тем, что администрация Барака Обамы знала о готовящемся вмешательстве, однако ничего не предприняла.