Активисты «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) обнаружили в трех регионах страны недостроенные или не сданные спортивные объекты, общая стоимость которых оценивается в 370 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«Активисты проекта ОНФ «За честные закупки» провели мониторинг и выявили незавершенные спортивные объекты, а также «спортивные полуфабрикаты» — комплексы, которые после завершения строительства не работают или находятся в неудовлетворительном состоянии», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что стоимость строительства объектов в трех регионах России — Московской, Ивановской областях и Республике Коми — составляла 368 млн рублей. Активисты планируют обратиться к главам регионов c требованием проконтролировать введение в эксплуатацию данных объектов.