Движение транспорта ограничат на Тверской улице в Москве в предстоящие выходные. Об этом сообщается в четверг на сайте мэра Москвы.

Блокирование дороги связано с проведением строительных работ в рамках программы «Моя улица».

Ограничения будут действовать на Тверской с 8 по 10 июля. Участок дороги от Пушкинской до Триумфальной площади будет закрыт для проезда начиная с ночи на субботу с 00:00 мск.

Для проезда оставят одну полосу на небольшом отрезке улицы от Настасьинского до Дегтярного переулка в сторону области. Объехать место проведения работ можно будет по Садовой-Триумфальной и Большой Садовой улицам. Снимут ограничения в 05:00 в понедельник, сообщает телеканал «360».

Проводимые работы будут связаны с прокладкой подземной кабельной канализации. Специалисты спрячут там воздушные провода.