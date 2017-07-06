Отклонить законопроект депутата Елены Мизулиной о запрете создания беби-боксов в России рекомендовал нижней палате профильный комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Законопроект Мизулиной был внесен на рассмотрение летом 2016 года.

Согласно тексту документа, за установку беби-боксов юридическому лицу будет грозить штраф в размере от 1 млн до 5 млн рублей, сообщает «РИА Новости». Также административная ответственность за нарушение закона предусматривает приостановку деятельности юридического лица на срок до 90 суток.

Ранее правительство дало отрицательное заключение на законопроект, сочтя предложенные в нем штрафы чрезмерными.

Беби-боксы — специальные места с колыбелью, где женщина может оставить ребенка, если решила от него отказаться. Предлагаемый закон не позволяет анонимно оставлять детей в специализированном месте, а также создавать для этого условия, сообщает телеканал «360».