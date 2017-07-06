Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что если на встрече российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом будет поднят вопрос о сексуальных меньшинствах, то на него последует ответ.

Напомним, ранее международная правозащитная организация Human Rights Campaign написала в адрес Трампа открытое письмо, в котором попросила американского политика поднять на встрече с Владимиром Путиным вопрос о положении ЛГБТ-меньшинств в Чечне.

«Если вопрос будет поднят, то тогда и какой-то ответ последует», — заявил Песков журналистам.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что сам с письмом Human Rights Campaign не знаком, и что сам факт этого письма — повод для обсуждения проблемы внутри США.