Мужчину, который устроил стрельбу в Миассе, задержали по горячим следам в Челябинской области сотрудники Росгвардии. Обвинения задержанному пока не предъявлены.

При задержании у мужчины был изъят пистолет марки «Хорхе». Как сообщает ИА «Урал-пресс-информ», это было травматическое оружие, переделанное в боевое. Сейчас правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах произошедшего и готовятся к возбуждению уголовного дела.

Вечером 5 июля в северной части города на стадионе произошла стрельба. Сотрудники ведомства немедленно выехали на место ЧП после сообщения о звуках выстрелов. В результате происшествия пострадал мужчина. Его госпитализировали с огнестрельным ранением ноги.