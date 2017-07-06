Участие нынешнего президента России Владимира Путина в выборах 2018 года как кандидата от «Единой России» или как самовыдвиженца не фигурирует в повестке дня.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, тема формата участия Путина в выборах на повестку дня не выдвигалась. «Ее просто нет пока», — заявил журналистам Песков.

Напомним, по итогам президентских выборов 2012 года Владимир Путин набрал более 63% голосов избирателей.