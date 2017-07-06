В шести из 23 городов Башкирии началось благоустройство дворовых и общественных территорий. Работы ведутся в рамках проекта «Формирование современной городской среды».

На объектах устанавливаются камеры видеонаблюдения, позволяющие следить за благоустройством в режиме реального времени, отмечает ИА «Башинформ». В списке городов: Нефтекамск, Сибай, Белорецк, Дюртюли, Учалы и Янаул. В других муниципалитетах завершаются конкурсные процедуры.

В 2017 году в регионе будут приведены в порядок 354 дворов и 35 общественных пространств. С 2018-го к проекту присоединятся все башкирские населенные пункты с населения более 1 тыс. человек. Минимальный перечень работ включает ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн.