Российский боксер-супертяжеловес Александр Поветкин вновь включен в мировой топ-10 боксеров в этой весовой категории по версии издания The Ring.

Российский боксер расположился в обновленном рейтинге на седьмой позиции. Чемпионом, по версии издания, является бывший чемпион по версиям WBA/WBO/IBF Тайсон Фьюри, не выступавший на ринге с 2015 года, сообщает «Газета.ру».

На первую позицию издание поставило Энтони Джошуа, вторым считает Деонтея Уайлдера, на третьей строчке — украинец Владимир Кличко.