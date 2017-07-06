Посольство РФ в Болгарии направило ноту протеста в МИД страны из-за осквернения памятника Советской армии в Софии. Об этом в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она подчеркнула, что нота была направлена с требованием обстоятельного расследования инцидента, привлечения к ответственности виновных и принятия необходимых мер для приведения мемориала в порядок, сообщает RT.

Также, добавила Захарова, Москва рассчитывает, что София больше не допустит вандализма в отношении памятников общей истории РФ и Болгарии.

Неизвестные злоумышленники осквернили памятник Советской армии в Софии в ночь с 29 на 30 июня. Ранее в марте РФ уже направляла Болгарии ноту протеста в связи с осквернением монумента «Алеша».