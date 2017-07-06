Житель села Ставропольского края вырастил на чердаке своего дома 150 кустов марихуаны. Мужчину задержали сотрудники полиции.

Целую плантацию марихуаны вырастил на собственном чердаке 34-летний житель села Надежда. Помещение для саженцев конопли мужчина переоборудовал с помощью дополнительного освещения и грунта, сообщает NewsTracker.

Плантацию выявили в ходе операции «Мак» сотрудники ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело о незаконном выращивании конопли.