Презентация второго издания сборника статей «Ф.И. Тютчев и православие» состоялась в музее-заповеднике «Овстуг» в Брянской области.

Книга вышла в серии «Русские писатели и православие», издаваемой Международным общественным Фондом единства православных народов (МОФЕПН). Последние три года фонд при поддержке Русской православной церкви занимается переизданием книг, так как все предыдущие были раскуплены. Новые книги выходят в тех же обложках, с тем же содержанием, лишь с некоторыми дополнительными уточнениями.

По словам президента фонда, доктора философских наук профессора МГУ им. М. В. Ломоносова Валерия Алексеева, серия книг «Русские писатели и православие» публикуется с 2003 года. Ранее в свет выходили издания о творчестве Ломоносова, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевского, Ахматовой, Есенина и других писателей.

Новые серии книг будут переданы Брянской епархии, областной библиотеке и администрации Жуковского района, сообщает NASHBRYANSK.RU.

Имение «Овстуг» — усадьба дворянского рода Тютчевых, которая располагается на берегу речки Овстуженки в одноименном селе Жуковского района Брянской области. Усадебный дом был построен в 1820-х годах отцом поэта в стиле позднего ампира. В 1914 году здание было разобрано, а из его кирпича была построена волостная управа, в которой сейчас размещена экспозиция, посвященная истории села Овстуг.