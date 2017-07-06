Бойца смешанного стиля Аарона Рэджмэна застрелили неизвестные, ворвавшиеся к нему в дом на южном побережье штата Флорида в США. Об этом сообщил сайт Sun Sentinel.

В дом 25-летнего бойца ворвались несколько человек. Они выстрелили в него как минимум один раз, после чего уехали в неизвестном направлении.

Полиция ищет подозреваемых в совершении преступления и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Правоохранительным органам пока не удалось узнать мотивы убийства.

Сообщается, что у полиции нет номера автомобиля, на котором преступники скрылись, а также никаких друг улик, которые могут помочь в расследовании, сообщает телеканал «360».

Аарон Рэджмэн стал профессиональным бойцом три года назад. Несколько раз он тренировался с действующими чемпионами UFC, среди которых Тайрон Вудли, Йоанна Енджейчик и Аманда Нуньес, что говорит о его хорошей боевой подготовке.

На ринге Рэджмэн провел четыре боя, одержав победу в двух из них.