Сегодня кинематографисты заинтересованы в копродукции — совместном производстве картин и телесериального контента. И сотрудничество с российскими кинопроизводством представляется мне очень продуктивным, в том числе и для создания международной продукции.

Что, на мой взгляд, обеспечивает выход сериала за пределы создавшей его страны? Действие может происходить где угодно, но важно, чтобы чувства персонажей были близки человеку из любого уголка мира. Если зритель не сопереживает героям, не может прочувствовать все нюансы сюжета, то ничто не заставит его перейти к следующей серии, а удержание интереса для сериала — главное. Это значит, что локальная история должна быть рассказана через общечеловеческие эмоции, а мотивы поступков действующих лиц должны цеплять человека вне зависимости от страны проживания.

Есть хорошие примеры, когда национальные кинематографии успешно выходят со своими проектами на международный рынок. Например, скандинавские теледрамы, которые сегодня востребованы у американских и британских каналов, в том числе и как адаптации. Вместе с тем многие российские фильмы адресованы зрителю с русским менталитетом. И это хорошо, если показывать картины в России, но истории для международного рынка должны быть с универсальным контекстом, не оставляющим закрытых дверей для тех, кто не знаком так близко с российской действительностью. И в этом плане нашим российским коллегам есть над чем работать.

Впрочем, сериалы о современности — сфера, где добиться понимания можно. Сложности возникают с историческими драмами. Чтобы понимать суть происходящего, зритель должен знать предысторию и исторический контекст событий. Например, при экранизации романа «Война и мир» нам очень важно было знать мнение российской аудитории.

Мы понимали, что взяться за роман русского классика — это настоящий вызов. И большой честью для нас было услышать, что в России отзывы оказались в основном положительными. Возможно, из-за того что часть съемок проходила в Санкт-Петербурге. Сотрудничество с российской стороной было успешным. Однако для съемок в России есть препятствие — высокие налоги. Если вы снимаете фильм за $50 млн, то 20% от этого в качестве налога — внушительная сумма даже для высокобюджетной картины.

Поэтому для съемок всегда выбирают места, где есть налоговые льготы для кинематографистов. Рибейты являются ключевым фактором при выборе страны для съемок. Я надеюсь, что в России пересмотрят эту часть законодательства, потому что в вашей стране имеются большие перспективы для производства картин.

Вообще производство телесериалов — занятие увлекательнейшее. Во-первых, привлекательна возможность рассказать историю не за два часа, а за десять. Во-вторых, бюджеты телесериалов настолько высоки, что это позволят людям качественно делать свою работу и получать достойный результат. Сейчас сериалы не уступают по качеству полнометражным фильмам.

При этом телевидение и кинотеатры конкурируют за зрителя не друг с другом, а с интернетом. Люди много времени проводят за компьютерами, планшетами и даже телефонами. Поэтому так важно высокое качество — если фильм того стоит, зрители оторвутся от интернета и пойдут его смотреть в кинотеатр или на телеканал. А хорошее качество невозможно без высоких бюджетов. В США и Великобритании в отличие от России стоимость телевизионных драм очень высока. Например, на BBC производства большинства телесериалов стоят £1,5 млн в час.

Среди российских проектов, которые я видел, есть очень качественные продукты и менее качественные, но это обычная история для любого канала и кинокомпании. Один из проектов, которые меня заинтересовали, — исторический сериал «Золотая орда», совместное производство «Первого канала», «Амедиа Продакшн» и кинокомпании «Марс Медиа».

Уверен, российские зрители оценят его по достоинству, а я приложу все усилия, чтобы обеспечить ему интернациональную судьбу. Также недавно на международном рынке я видел фильм «Матильда» и он произвел на меня сильное впечатление: замечательные декорации, сильные актеры, интересный сюжет .

Автор — глава Benchmark Television, президент Access Entertainment, экс-директор по производству кино и сериалов BBC

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