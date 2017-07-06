В дома северных районов Томска возобновлена подача электроэнергии после сбоя на подстанции. Свет дали всем потребителям в 15:27 по местному времени. От МЧС России на месте происшествия дежурили три пожарных расчета.

В четверг северная часть города оказалась в зоне блэкаута. Без света остались Иркутский тракт, микрорайон Каштак, информирует ИА FlashSiberia.

Причиной происшествия стало отключение первой и второй секций шин на подстанции 220 кВ «Восточная». Энергетики оперативно провели восстановительные работы.