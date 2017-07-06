Президент США Дональд Трамп заявил на открытии саммита Междуморья в Польше о намерении Вашингтона углублять связи со странами Восточной Европы, включая государства, расположенные между Балтийским, Черным и Адриатическим морями.

Трамп заявил, что Междуморье играет большую роль в восстановлении этого региона Европы, а само сотрудничество в рамках организации обеспечивает свободу и безопасность от давления извне.

«Мы хотели бы укрепить связи с вашим регионом», — сказал Трамп.

Президент США добавил, что США готовы и хотят помочь этому региону в его энергетических и других нуждах. Вашингтон, по словам Трампа, готов стать надежным партнером в экспорте, продаже ресурсов и технологий.

Напомним, в ходе своего визита в Варшаву Трамп ранее заявил, что США и Польша могут заключить долгосрочный контракт на поставку республике сжиженного природного газа «хоть в ближайшие 15 минут».