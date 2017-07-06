Американский президент Дональд Трамп во время визита в Польшу заявил, что США не позволит другим странам использовать энергетику для шантажа.

«Мы не позволим другим использовать энергетику для шантажа. Когда вам понадобится энергия, просто позвоните нам», — приводит слова Трампа Bloomberg.

В Варшаве глава США провел двусторонние переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой. Далее Трамп направится в Германию на саммит G20, где ему предстоит встретиться с главой РA Владимиром Путиным.