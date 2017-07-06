Роспотребнадзор по Краснодарскому краю выпустил предупреждение о том, что практически все пруды и озера региона заражены лептоспирозом. Переносчики этой инфекции — дикие животные и домашний скот.

Возбудитель поражает печень и почки. Он проявляется как ОРВИ и может привести к гепатиту и менингиту.

В список запрещенных для купания мест в этом году попал 21 водный объект. Вода в них не соответствует безопасности и гигиеническим нормам. В таких водоемах чаще всего обнаруживали бактерии лептоспироза. Как правило, они закрыты, некоторые из них являются местами водопоя скота.

Как сообщает ИА KrasnodarMedia, в прошлом году лептоспирозом заразились семь жителей Кубани. В этом году случаев заражения человека этим возбудителем пока не зафиксировано.