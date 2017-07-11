Британский ученый, коллекционер и филантроп Нассер Дэвид Халили впервые привез в Россию ценнейшие экспонаты из своего уникального собрания японского искусства эпохи правления императора Муцухито (1868–1912), взявшего имя Мэйдзи. Посетители выставки в Кремле смогут увидеть около сотни предметов — кимоно, старинный фарфор, эмали, серебряные шкатулки, курильницы, оружие.

На подготовку экспозиции в залах Успенской звонницы и Патриаршего дворца ушло три года. Встречают посетителей фигуры двух бронзовых самураев. Доспехи воинов украшены позолотой и серебром.

— Техники, в которых работали японские мастера, уникальны. Никто из наших современников до сих пор не может их повторить, — рассказала генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина. — Многие мастера, занимавшиеся оружием и доспехами, утратив таких заказчиков, как самураи, оказались без работы. К их достижениям проявили интерес крупные международные выставки.

Эпоха Мэйдзи стала временем расцвета искусства перегородчатой эмали. В Кремле представлены вазы, созданные по заказу императора. На принадлежность этих экспонатов к императорскому дому указывает изображение хризантем. Некоторые вазы кажутся тонким фарфором, а на самом деле выполнены в технике эмалей.

— Изящество оформления, поэтичность образов и уникальная цветовая гамма японских эмалей, а также материалы и сложная технология, требующая ювелирной точности и виртуозности исполнения, всегда привлекали внимание коллекционеров, — пояснила Елена Гагарина. — Каждый оттенок обжигался при определенной температуре. Чтобы стекловидную массу зафиксировать на металле, необходимо сделать серебряную перегородочку, обозначающую контуры перехода цвета. Но глядя на эти вазы, вы даже под лупой не заметите перегородок. Они искусно скрыты.

Значительная часть выставки посвящена знаменитым на весь мир японским кимоно. Представлены роскошные образцы, секреты создания которых мастера держали в тайне. Один из залов посвящен красному свадебному кимоно. Рисунки с изображением журавлей, черепах размещались на одеяниях как пожелания долголетия, счастливой семейной жизни.

— В эту эпоху стали модными кимоно с роскошной подкладкой с богатым рисунком. Кимоно распахивалось при ходьбе, демонстрируя изображения на шелке. Мы выставили эти экспонаты таким образом, чтобы их можно было рассмотреть как снаружи, так и внутри, — рассказала куратор выставки Екатерина Караваева.

Приобрести эти кимоно могли состоятельные люди: представители самурайских родов, высшей аристократии. Цветовые пристрастия знати были сдержанными: синий, серый, зеленый приглушенных тонов. Красили ткань натуральными красителями. На окраску одного кимоно уходило 12 кг цветочных лепестков. Не менее трудоемким был и процесс вышивки.

— Вышивка золотыми нитями тоже отличалась от привычной нам технологии, — отметила Елена Гагарина. — Шелковая нить оборачивалась тонкой рисовой бумагой, поверх которой накручивалась золотая проволока, и затем нить фиксировалась шелком на ткани.

Экспозиция организована согласно стандартам традиционного японского дома: кремлевские залы поделены на небольшие пространства, каждое из которых несет в себе интересную историю.

Выставка открыта до 1 октября.