В четверг, 6 июля, в России тушат 110 лесных пожаров общей площадью около 29,4 тыс. га, сообщили в федеральной «Авиалесоохране» со ссылкой на данные региональных диспетчерских служб лесного хозяйства.

Среди наиболее пострадавших регионов — Забайкалье (площадь пожаров составляет более 6 тыс. га), Якутия (около 4,8 тыс. га) и Бурятия (почти 3,2 тыс. га).

Почти половина охваченным огнем территорий — около 10 тыс. га — пришлась на земли «Заповедного Прибайкалья», а также заповедников «Байкальский», «Джергинский», «Олёкминский» и др.

«Для тушения лесных пожаров в России задействовано 3342 человека, 526 единиц техники и 23 воздушных судна», — уточнили в ФБУ «Авиалесоохрана». Там же добавили, что по итогам наблюдения лесопожарных формирований и космического мониторинга на труднодоступных и удаленных землях действует 161 лесной пожар общей площадью почти 402 тыс. га. В настоящее время их тушение прекращено.

«По данным пожарам отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики, и прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен», — пояснили в «Авиалесоохране».