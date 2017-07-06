В Каменском районе Алтайского края детский лагерь «Солнечный берег» остался без электричества из-за урагана. На территории были повалены сосны. Власти приняли решение эвакуировать детей на пароме и приостановить работу лагеря.

Он расположен в селе Дресвянка, на другом берегу реки от Камня-на-Оби, отмечает altapress.ru. Туда доставили 32 ребенка и 9 сотрудников учреждения. Воспитанники были расстроены, что смена закончилась на три дня раньше. Родители получат компенсацию за незавершенный отдых.

В лагере наводят порядок коммунальщики. Идет уборка деревьев и веток, ремонт поврежденного в некоторых местах ограждения. 8 июля учреждение откроется снова, сообщают «Вести Алтай».