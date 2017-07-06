На президентских выборах 2018 года смогут проголосовать и граждане, находящиеся под домашним арестом. Сейчас у них, в отличие от содержащихся в следственных изоляторах, такой возможности нет. Разработанный заксобранием Ульяновской области проект поправок, призванный реализовать избирательное право фигурантов уголовных дел, в отношении которых избрана подобная мера пресечения, уже получил положительный отзыв правительства РФ. Депутаты и адвокаты разошлись в оценке инициативы.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности утвердила положительный отзыв на законопроект, который разрешает голосовать на выборах и референдумах тем, кто находится под домашним арестом и не имеет права покидать пределы своего жилища. Об этом «Известиям» рассказали два собеседника, знакомых с итогами рассмотрения проектов на заседании комиссии. Предложенный законопроект позволяет членам избирательной комиссии приходить домой к находящемуся под арестом гражданину. При этом правительство обратило внимание, что суд может запретить фигуранту уголовного дела общаться с определенными людьми, и пока нет ясности — как поступать в случае, если под подобным запретом оказался представитель избиркома или наблюдатель.

Этот законопроект в мае 2016 года внесло в Госдуму законодательное собрание Ульяновской области. Документ вносит уточнения в законы «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ», а также «О выборах Президента РФ». Авторы предлагают устранить правовую коллизию, суть которой такова: пока человек не признан виновным и не находится в местах лишения свободы, он имеет право голосовать, даже если находится в СИЗО в ожидании приговора, — для таких случаев в изоляторах организуют избирательные участки. А вот содержащиеся под домашним арестом право проголосовать имеют, но реализовать его не могут, — просто потому, что им запрещено выходить на улицу.

Согласно действующему законодательству, приходить на дом члены избирательных комиссий обязаны только к тем, кто не может явиться на участок самостоятельно из-за состояния здоровья или инвалидности. Получается, что в реализации своих конституционных прав домашние арестанты ограничены.

Во ФСИН «Известиям» пояснили, что находящийся под домашним арестом может обратиться в участковую комиссию избирательного участка с просьбой проголосовать на дому, а та должна обеспечить возможность голосования. Также арестант вправе обратиться с ходатайством в суд, чтобы ему разрешили покинуть жилище для голосования, следует из ответа службы. Кроме того, если арестованному судом разрешены прогулки, зайти на участок можно во время одной из них.

Концепцию поправок о голосовании домашних арестантов думский комитет по госстроительству и законодательству в феврале 2017 года поддержал, однако тогда текст был возвращен авторам на доработку — депутаты отметили, что на реализацию новелл могут потребоваться средства, а значит, нужно определить источник финансирования. В мае заксобрание Ульяновской области направило в Госдуму обновленную редакцию документа, указав, что расходы будут осуществляться «в пределах бюджетных ассигнований» на обеспечение подготовки и проведения выборов и референдумов. Однако оценить требуемый объем средств трудно, так как невозможно заранее определить, сколько человек будут находиться под домашним арестом в день выборов и изъявят желание проголосовать, говорится в документе.

По данным судебного департамента при Верховном суде РФ, в 2016 году такая мера пресечения, как домашний арест, избиралась в отношении 6101 человека (в 2015-м — 4740). Еще 5832 гражданина были отправлены под арест на дому, изначально получив другую меру пресечения (в 2015-м таких было 4566 человек) — иными словами, домашний арест используется российскими судами всё чаще. При этом в статистике судебного департамента не указывается, было ли фигурантам разрешено выходить на улицу.

Депутат Госдумы Юрий Синельщиков (КПРФ, ранее был первым заместителем прокурора Москвы) сказал «Известиям», что законопроект поддерживает, и называл инициативу «правильной и разумной». В качестве примера он привел случай, когда в Татарстане следователь разрешил находившемуся под домашним арестом сходить на избирательный участок.

Экс-сенатор, ныне статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов Константин Добрынин, напротив, считает предложенные поправки «чистой воды юридическим популизмом». Необходимо понимать, что человек, находящийся под домашним арестом, ограничен в праве на прогулку, а это нарушает его конституционное право на охрану здоровья, пояснил он. По мнению собеседника «Известий», необходимо вернуться к обсуждению идеи о предоставлении находящимся под домашним арестом права на ежедневную часовую прогулку — в 2013 году соответствующий законопроект вносили в Госдуму сенаторы Андрей Клишас, Вадим Тюльпанов и сам Добрынин. В апреле текущего года депутаты отклонили инициативу, однако в случае ее принятия проблема с голосованием домашних арестантов решилась бы сама собой, подчеркнул адвокат.

Юрий Синельщиков категорически против предоставления находящимся под домашним арестом права на прогулки. Таким образом «нарушается режим изоляции, и тогда уже нет вообще никакого смысла в такой мере, как домашний арест», пояснил он.