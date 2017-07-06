Шоу-рум программы реновации, где москвичи могут посмотреть отделку новых домов, которые будут построены взамен снесенных пятиэтажек, открыл на ВДНХ мэр Москвы Сергей Собянин.

Посетители могут оценить качество ручек на дверях и окнах, проверить сантехнику и увидеть внутреннюю отделку будущих подъездов, сообщает «Интерфакс».

Шоу-рум был открыт в рамках работы Московского урбанистического форума, который проходит на ВДНХ с 6 по 12 июля. Как сообщает сайт НТВ.Ru, тема пленарного заседания этой ежегодной международной конференции в сфере градостроительства, архитектуры, экономики и инфраструктуры городов — «Эпоха агломераций, новая карта мира».