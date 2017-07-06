О возможности появления в Рязани поющих фонтанов рассказал начальник управления благоустройства города Владимир Луканцев. Сроки реализации идеи на данный момент неизвестны.

По словам Владимира Луканцева, если поющие фонтаны действительно появятся в Рязани, то они станут настоящим украшением города. А вот фонтан «Лоси» на Лыбедском бульваре ожидает благоустройства уже в этом году. Сейчас в городе у здания цирка работает фонтан с подсветкой, сообщает РИА «7 новостей».

В прошлом году фонтан на площади Победы уже превращали в поющий в честь Дня города. Струи воды подсветили с помощью лазера. Под звуки классики, рока и современных хитов они рисовали причудливые узоры. Тогда на площади посмотреть на светомузыкальное водяное шоу собрались сотни жителей Рязани.