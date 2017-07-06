Президент США Дональд Трамп во время визита в Польшу заявил, что не обсуждал с главой республики Анджеем Дудой продление пребывания американских войск в стране, передает «РИА Новости».

«Мы не можем в настоящее время говорить о гарантиях», — сказал Трамп, комментируя на вопрос о том, были ли достигнуты в ходе переговоров лидеров двух стран гарантии продления срока пребывания американских военных в Польше.

В свою очередь Дуда заявил, что президенты «в первую очередь говорили о ситуации в сфере безопасности в контексте того, что делается в нашей части Европы».

«С этой точки зрения нет сомнений, что наличие в Польше американский военных и военных НАТО совершенно обоснованны», — отметил польский президент.

Президенты Польши и США в Варшаве в четверг провели двусторонние переговоры.