Во время жаркой погоды, установившейся во Владивостоке, за последние пять дней 11 человек обратились за медицинской помощью. У всех был диагностирован тепловой удар, сообщили на городской Станции скорой медицинской помощи.

Там отметили, что в этом году жарких дней в регионе было зафиксировано немного. Однако они часто приходились на выходные или праздники, когда люди находятся на солнце длительное время. Кроме того, развитию теплового удара способствует высокая влажность, отмечает ИА PrimaMedia.

Медики советуют в такие дни оставаться дома. Особенно этот совет будет полезен людям с повышенной массой тела и с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Между тем, жаркая погода в Приморье сохранится и завтра. Ночью температура будет доходить до +22 градусов, а днем столбик термометра поднимется до плюс +35 градусов.