Польский президент Анджей Дуда заявил, что надеется на скорое заключение долгосрочного контракта на поставку сжиженного природного газа (СПГ) из США в Польшу, американский лидер поддержал идею такого соглашения и выразил намерение помочь Европе диверсифицировать поставки.

Дуда сказал на пресс-конференции после встречи с Трампом, что Польша заинтересована в скором заключении контракта по СПГ из США. Трамп ответил, что это соглашение может быть заключено быстрее, чем можно себе представить.

«Я полагаю, что мы можем заключить контракт хоть в следующие 15 минут», — сказал Трамп.

Он добавил, что США становятся «очень мощным экспортером энергии». По словам Трампа, Польша может стать хабом для поставок американского СПГ в другие страны, что поможет Европе диверсифицировать поставки газа.