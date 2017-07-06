Благоустроенные площадки для выгула собак появятся в парках Ростова-на-Дону, сообщил министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер. По его словам, парковая зона будет разделена на активную и пассивную области.

«В активной зоне будут построены детские и спортивные площадки, место для занятия воркаутом, а также создана отдельная зона для выгула собак с учетом возможности их тренировки», — приводит слова Майера RostovGazeta.

Он отметил, что в пассивной зоне планируется построить храм, там же появятся площадки для венчания.

В рамках благоустройства города в парке проведут обновление асфальтового покрытия и мощение плитки, а также установят новое ограждение и видеокамеры. На эти цели направят порядка 126 млн рублей. Еще около 50 млн рублей в развитие зоны готов вложить инвестор. На его же средства в парковой зоне планируется построить кинотеатр.