Президент Украины Порошенко подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы по поводу внешнеполитического курса Украины», закрепляющий законодательно приоритетность членства страны в НАТО. Об этом он сообщил в четверг в Facebook.

«Подписал закон, который одним из приоритетов национальных интересов государства определяет членство в альянсе», — написал Порошенко.

Президент отметил, что для того, чтобы достичь критериев членства в Североатлантическом альянсе, необходимо будет провести активную работу по реформированию секторов обороны и безопасности.

Документ вносит изменения в законы Украины «Об основах национальной безопасности Украины» и «Об основах внутренней и внешней политики» в части евроатлантической интеграции, передает Утро.ru.

Напомним, законопроект о приоритетности вступления Украины в НАТО был одобрен Верховной радой 8 июня текущего года.