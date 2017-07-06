В московском штабе оппозиционера Алексея Навального проводятся следственные действия. Об этом координатор штаба Николай Ляскин написал на своей странице в Facebook.

По словам Ляскина, представители Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) не могут попасть в помещения, произошел захват.

Между тем, как выяснили «Известия», следственные действия в московском офисе Навального проводятся в связи с заявлением от владельцев арендованных площадей. Они хотят освободить свои помещения, но представители штаба ФБК отказываются идти на контакт и покидать их.

Ранее правоохранители по заявлению владельца здания на Садовнической набережной — ООО «Балчуг Эстейт» — начали проверку сообщений о захвате сдаваемого помещения арендатором ООО «Паритет МГ». По словам владельца офисов, арендатор нарушил условия договора аренды, в частности, сдал помещения фонду «Пятое время года», который, в свою очередь, допустил нарушение пункта договора,обязывающего не устанавливать вывесок: на внешней стороне здания появилась вывеска «Штаб Алексея Навального». При этом в договоре аренды указывалось, что собственник в одностороннем порядке мог расторгнуть договор.

Собственники помещений неоднократно требовали освободить принадлежащие им площади, в ответ на это арендаторы заявляли, что на них оказывают давление якобы по политическим мотивам.

По данным «Известий», в отношении арендаторов офиса возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 330 «Самоуправство». Обыски в помещении штаба Навального проводились по этому делу.

После следственных мероприятий, собственник заменил замок и закрыл дверь. Тем не менее активисты, возглавляемые Ляскиным, пытаются проникнуть в офис и собирают у помещения людей на стихийное мероприятие.

По словам Ляскина, полиция незаконно удерживает силой их активиста, который охранял офис ночью. По данным «Известий», человек, о котором идет речь, в настоящее время находится в ОВД.