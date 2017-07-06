Двухлетняя девочка выпала из окна второго этажа дома во Владивостоке. Ее госпитализировали, у ребенка подозрение на травму стопы. В отношении матери девочки возбуждено административное дело по статье «Неисполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних», сообщает пресс-служба краевого управления МВД.

В отдел полиции обратилась местная жительница. Она рассказала, что сначала услышала детский крик, а потом обнаружила ребенка на улице. Она вызвала на место скорую помощь и правоохранительные органы.

Выяснилось, что девочка живет в полной семье, у нее есть сестра-близнец. В момент происшествия ее мать находилась на кухне. Оставшись без присмотра, ребенок залез на велосипед, а потом шагнул в настежь открытое окно.

Сейчас состояние девочки оценивается как удовлетворительное.

Старший помощник главы СУ СКР по Приморскому краю Аврора Римская рассказала ИА PrimaMedia, что подобный инцидент произошел в минувшие выходные в Чугуевском районе Приморья. Двухлетний мальчик выпал из окна на четвертом этаже, когда его мать отвернулась. Ребенок остался жив, он госпитализирован. Следственный комитет проводит проверку.