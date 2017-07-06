Президент Польши Анджей Дуда заявил на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом, что Варшава чувствует его серьезную озабоченность вопросами безопасности республики, американский лидер в ответ сказал, что обе страны еще никогда не были так близки.

По словам Дуды, визит Трампа в Польшу подчеркивает высокое качество союза между Вашингтоном и Варшавой. США и Польша оценивают друг друга как партнеров, сотрудничающих на большом числе площадок, включая безопасность и НАТО, добавил Дуда.

«У меня есть ощущение, что США серьезно думают о безопасности Польши, о США как о лояльном союзнике», — сказал польский лидер.

Дуда сообщил, что они поговорили с Трампом о контингенте солдат США в Польше, укреплении безопасности Восточной Европы, восточном фланге НАТО, о сфере безопасности, российско-белорусских учениях «Запад-2017», контрактах по модернизации армии Польши, покупке ракет Patriot, ситуации на Украине.

В ответ Дональд Трамп заявил, что США и Польша имеют огромные военные связи и никогда не были так близки, как сейчас. По словам Трампа, тесное партнерство США и Польши по НАТО является критически важным.