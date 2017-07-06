Трамп о влиянии на выборы в США: думаю, это была Россия
Американский лидер Дональд Трамп считает, что Россия причастна к вмешательству в ход президентских выборов в США.
«Думаю, это была Россия», - заявил в четверг Трамп на брифинге в Польше.
Он добавил, что влиять на кампанию также могли и какие-то другие страны.
По словам Трампа, о вмешательстве в американские выборы его предшественнику Бараку Обаме доложило ЦРУ.
Обама на предполагаемое вмешательство со стороны России никак не отреагировал, добавил он.
Из Варшавы Трамп отправится в Германию на саммит G20, где встретится с президентом России Владимиром Путиным.