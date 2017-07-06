В центре Энгельса Саратовской области ограничивается движение автомобилей на площади Ленина. Решение принято после обращений граждан. Люди неоднократно жаловались на ночные гонки, которые мешали спать и создавали опасные ситуации.

Ситуация много раз обсуждалась в обществе, отмечает ИА «Взгляд-инфо». Теперь на площади установлены знаки «Пешеходная зона», нанесена соответствующая разметка.

Похожая проблема есть и в Саратове. Горожане возмущены тусовками гонщиков в микрорайоне Иволгино и бездействием полиции.